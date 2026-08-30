SON DAKİKA | Girne’de yolcu gemisi battı! Faciada acı bilanço: Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Girne açıklarından gelen haber Türkiye'yi ve KKTC'yi yasa boğdu. Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Alabora olan geminin batması sonucu can kaybı haberleri geldi. İşte dakika dakika Girne'deki gemi faciasında yaşananlar...
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir Casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erhürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği andan itibaren KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 gemi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 2 helikopterinin hemen kurtarma çalışmalarına başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 geminin de çalışmalara dahil olduğunu söyledi.
Erhürman, Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olan gemiden kurtarma ekiplerinin 237 kişiyi kurtardığını, 7 kişinin de cenazelerine ulaştığını belirterek, "Kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları, Türkiye'den gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 İHA ve bir Casa tipi uçakla sürüyor. Bunlara ilaveten yine Türkiye'den gelen, Türk Hava Kuvvetlerinden 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 helikopter ile 2 Sahil Güvenlik gemisi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den gönderilen ek imkan ve kabiliyet araçlarının da hızlıca Girne'ye intikal ettirildiğini, kurtarılan 237 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Erhürman, yaralılardan sadece 2 çocuğun tedbiren yoğun bakıma alındığını, kayıp 23 kişinin bulunması için KKTC ve Türkiye'nin tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı.
Erhürman daha önce Kıbrıs'ta böyle büyük çapta bir kaza ile karşılaşmadıkları için herkesin "ağır şokta" olduğunu söyleyerek, "Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti tüm imkan ve kabiliyetleri ile her zaman olduğu gibi ilk dakikadan beri yanımızda oldu." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili kurtama faaliyetleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiğini, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halindeki 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığı belirtildi.
İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi.
Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.
Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.
Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.