SON DAKİKA! Girne’deki tekne faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor!

Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin olduğu belirlenirken, kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama gerçekleştiriyor.
Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi.
8 kişinin hayatını kaybettiği Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından gözaltına alınan geminin kaptanı tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından gerçekleştirilen kriz masası toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Erhürman, Başbakan, Bakanlar, Kolordu Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile kriz masasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü kaydeden Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan imkan ve kabiliyetler de çalışmalara dahil edildi" diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına 4 gemi, 2 gece görüş kabiliyetli helikopter, İHA'lar ve uçakların katıldığını söyleyerek, "Çalışmalar gece boyunca ve yarın sabahtan itibaren kesintisiz şekilde devam edecek. Şu ana kadar 249 kişiye ulaşıldı, bu kişilerden 8'i hayatını kaybetti, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürüyor. Kayıplara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri tüm kuvvetlerle devam edecek. Sonuna kadar, insanların tamamına ulaşana kadar arama kurtarma çalışmaları sürecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nden daha derine nüfuz edebilecek kabiliyetlerin de yola çıktığını vurgulayan Erhürman, söz konusu imkanların 1 Eylül'de çalışmalara dahil edileceğini aktardı. Erhürman, ailelerin yaşadığı acı ve sıkıntının farkında olduklarını dikkat çekerek, "Devlet tüm kademeleriyle sahada. Hayatını kaybedenler ve kayıp kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. İsimlerin ailelerine ulaşılmadan basına açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Gemide yaşanan facianın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla polis soruşturması başlatıldı. Kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı. Polis Genel Müdürlüğü soruşturmayı yürütüyor. Delillerin toplanması ve olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Her türlü ihtimal polis tarafından değerlendirilecek. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamalar yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gemi faciası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
KKTC’nin Girne açıklarında, Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere Girne Limanı’ndan ayrılan Filojet isimli yolcu gemisinin su alarak batması hepimizi derinden üzmüştür. 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 241 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir. Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteriyle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, kaptan ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.
Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucunda kaybolan kişilerin bulunması için imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücumbot ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır."
Kayıplara ulaşılana kadar arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğinin altını çizen Üstel, olayla ilgili derhal başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.
KKTC ve Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Üstel, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir Casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erhürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği andan itibaren KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 gemi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 2 helikopterinin hemen kurtarma çalışmalarına başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 geminin de çalışmalara dahil olduğunu söyledi.
Erhürman, Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olan gemiden kurtarma ekiplerinin 237 kişiyi kurtardığını, 7 kişinin de cenazelerine ulaştığını belirterek, "Kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları, Türkiye'den gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 İHA ve bir Casa tipi uçakla sürüyor. Bunlara ilaveten yine Türkiye'den gelen, Türk Hava Kuvvetlerinden 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 helikopter ile 2 Sahil Güvenlik gemisi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den gönderilen ek imkan ve kabiliyet araçlarının da hızlıca Girne'ye intikal ettirildiğini, kurtarılan 237 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Erhürman, yaralılardan sadece 2 çocuğun tedbiren yoğun bakıma alındığını, kayıp 23 kişinin bulunması için KKTC ve Türkiye'nin tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı.
Erhürman daha önce Kıbrıs'ta böyle büyük çapta bir kaza ile karşılaşmadıkları için herkesin "ağır şokta" olduğunu söyleyerek, "Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti tüm imkan ve kabiliyetleri ile her zaman olduğu gibi ilk dakikadan beri yanımızda oldu." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattık. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemiyle ilgili kurtama faaliyetleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiğini, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne Limanı'ndan Taşucu Limanı'na seyir halindeki 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı'nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alındığı belirtildi.
İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi.
Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.
Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.
Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.
Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.