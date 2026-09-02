SON DAKİKA… Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! Telsiz kayıtları ortaya çıktı: Alsu iskeleye kır demiştim!

SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Acil çağrı sistemi ile kazadan bilgimiz oldu. 03.26'da acil çağrı aldık. Gemide 10 denizcimiz var. Geminin batması 11 dakika içinde oldu" dedi. İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...
İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendirilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadı.
'ALSU İSKELEYE KIR'
Battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu gemisinde, kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında kaptanın çarpışmayı önlemek için diğer gemiye 'Alsu, iskeleye kır demiştim' diyerek uyardığı anlar yer aldı.
Silivri'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin telsiz kayıtları ortaya çıktı: "Alsu iskeleye kır demiştim!" | Video
Kayıp 10 denizcinin ilk belirlemere göre; Nidai Duman, Onuralp Demir, Aydın Demirci, Yaşar Kayhan, Abdulbaki Mirzaoğlu, Nacican Keskin, Gencer Aydın, Rahmi Temel, Eyüp Enes Cesur ve Atakan Alagöz olduğu tespit edildi.
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde (AAKKM) açıklama yaptı. Baylan, kazaya ilişkin ilk sinyalin saat 03.26’da COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden geldiğini belirterek, sinyalin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisine ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. Geminin telsizle çağrıldığını, ancak cevap alınamadığını aktaran Baylan, gemideki personelin telefonlarına yapılan aramalara da yanıt verilmediğini belirtti. Baylan, "Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğunu anladık. Merkezimiz arama kurtarma faaliyetini başlattı. Ülkemizde deniz yolunda arama kurtarma faaliyetleri bakanlığımız Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından yapılmakta. Onlar da ivedilikle olay mahalline hem deniz unsurlarını hem de arama kurtarma ekiplerini gönderdiler" dedi.
'SİSTEMLER GEMİNİN BATTIĞINI TEYİT EDİYOR'
'Tuğberk İmamoğlu' gemisinde kaptan dahil 10 personelin bulunduğunu belirten Baylan, personelin tamamının Türk vatandaşı olduğunu söyledi. 'Alsu' gemisinin de Türk bayraklı olduğunu ve herhangi bir hasar almadığını ifade eden Baylan, 'Tuğberk İmamoğlu'nun çok kısa sürede battığının değerlendirildiğini söyledi. Baylan, "Sistemler yüzde 99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 03.15’te 'Tuğberk İmamoğlu' gemisine çarptığını beyan ediyor. Bize gelen sinyal 03.26. Arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum" diye konuştu.
'SES KAYITLARI DİNLENECEK'
Baylan, kazanın Marmara’daki trafik ayrım rotasının içinde meydana geldiğini belirtti. Çarpışma öncesinde gemi kaptanlarının telsiz üzerinden iletişim kurduğunu söyleyen Baylan, "Separasyon hattını kara yolları gibi düşünün. Bu kara yolunda giden bir gemi var, bir de bu hatta giren gemiler var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, biz buna denizde 'Çatışma Önleme Tüzüğü kuralları' diyoruz. Belli rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ama ses kayıtları dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum" dedi.
Baylan, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceğini belirterek, "Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer unsurlarla da denkleştirilecektir. Arama kurtarma çalışmaları, havadan ve denizden yoğun şekilde sürüyor. Umut ediyoruz tez zamanda güzel bir haber alırız. Çok acı bir olay" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Osmangazi çıkarma gemisinin saat 09.30 sıralarında kaza bölgesine ulaştığını ve yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi ile "Alsu" isimli tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiyle ve gemide bulunan 10 mürettebatla irtibat kesildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri ile diğer arama kurtarma unsurları, kayıp gemi ve mürettebata ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, geminin kısa sürede battığının değerlendirildiğini belirtirken, bölgede denizden ve havadan geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.
Öte yandan, kaybolan geminin sahibi olan İmamoğlu Gemicilik firmasının önünde bekleyiş sürüyor. Kazanın üzerinden yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen şirket tarafından kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmazken, firma önündeki endişeli bekleyiş devam ediyor.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Silivri açıklarında Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sırasında Alsu isimli geminin yaptığı manevralar uydu konum verilerine böyle yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı 4 deniz aracının Silivri'ye gönderildiğini ve arama çalışmalarına destek verdiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Marmara Denizi Silivri açıklarında, 02 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu, batmış olduğu değerlendirilen bir gemi ile 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 08.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, 1 adet İHA derhal bölgeye ulaşarak çalışmalara başlamıştır.
Ayrıca;
- TCG Salihreis fırkateyni
* TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi
* TCG Osmangazi çıkarma gemisi,
* TCG Karayel hücumbotu da bölgeye intikal etmektedir.
Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri’deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu “Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz gemi. Arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. 950 metre derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Kaptanlar dahil 10 deniz insanımız olduğunu belirtmek isterim. Tamamı Türk. Ulaşamadık. Acil çağrı aldığımız dakika 3.26 net. 11 dakikalık bir sürede hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait toplam 14 deniz aracı ve 1 helikopter ile kazaya karışan Alsu gemisinin desteğiyle sürdürülüyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.
İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi. Personeli arama çalışması devam ederken, çarpışan gemilerin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.
Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklamada "Silivri’nin 18 deniz mili (35 km) açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü TUĞBERK İMAMOĞLU adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti’ne ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır. Çarpışmadan etkilenen ALSU isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800 - 900 metre olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ndeki kazada 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin batmış olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "14 adet deniz arama kurtarma unsuru, 1 helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır" denildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Saat 03.41’de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04.10'da bölgeye intikale başlamıştır" denildi.
'CAN KURTARMA ARAÇLARI YÜZEYDE BULUNDU'
Açıklamada, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ile sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi.
Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.
BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR
Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.