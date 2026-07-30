SON DAKİKA… Muğla Antalya ve Balıkesir’de orman yangını! Havadan ve karadan nefes kesen mücadele: 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter sahada!

SON DAKİKA… Hava sıcaklarının yükselmesiyle birlikte orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın olmak üzere tam 9 ilde başlayan orman yangına 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ile müdahale başladı. Karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangınla mücadele gece boyu bir an bile durmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde, Antalya'nın Alanya, Kumluca ve Kaş ilçelerinde orman yangınlarına müdahale yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

İşte orman yangınlarında son durum...

08:53 6,5 SAATTE KONTROL ALTINDA Çanakkale'de dün merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan ve 6,5 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan 6 helikopter, karadan 16 araöz, 5 dozer ve diğer araçlar müdahale etti. Saraycık köyü yakınlarında bulunan özel yaşlı bakım merkezi yoğun duman nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın, dün saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar dron ile görüntülendi



08:37 MEZARLIKTA KAHREDEN GÖRÜNTÜ Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, yangın sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar geldi.

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı. Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.



08:21 SERİK'TEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde sera ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına alevleri fark eden mahallesi sakinleri kendi imkanları ile müdahale ederken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra arazözler sevk edildi. Mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangının ev ve seralara ulaşmasını engellemeye çalıştı. Bölgeye ulaşan orman ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.



08:11 "GÖZÜMÜ BİR AÇTIM HASTANEDEYİM" Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti. "EVİ SARMASIN DİYE KENDİM MÜCADELE ETTİM" Çevre köylere yardıma giden ve yangının kendi köyüne geldiğini öğrenen Nasuh Aslan, "Yardım amacıyla Hacıveliler Köyü'ne gittik. Yoğun bir rüzgar olduğu için yangının önüne geçilmiyordu. Yangın, hayvanlarıma doğru geliyordu. Hızlıca köye gelip arkadaşlarımdan rica ettim. Onların yardımıyla hayvanları köyden dışarı çıkardık. Ahırın olduğu yere geldim, ahır yanıyordu. İtfaiyeler buraya gelemiyordu. Hayvanları çıkardığım için ahırın yanmasına göz yumdum. İtfaiyeler yangına müdahale ettiği için tankerleri boş kaldı. Hepsinden Allah razı olsun. Dışarıdan gelip yardım eden vatandaşlarımız oldu. Evin bahçesine sıçradı. Evi sarmasın diye kendim mücadele ettim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hemşirelere 'Ne oldu, yangın söndü mü' diye sordum. Bilmediklerini söylediler, aklım burada kaldı. Gidecek misin diye sordular kalmak istemediğimi söyledim çünkü burayı görmem gerekiyordu, kayınvalidemlere gittim üstümü değiştirip tekrar buraya geldim. Bin 300 balyalarım telef oldu, ahırım ve römorkum telef oldu. Öyle bir durumdu ki nereye gideceğimizi bilemedik. Ben hastanedeyken sağ olsunlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç göndererek hayvanlarımı buradan tahliye ederek Türközü Köyü'ndeki bir arkadaşımın ahırına yerleştirdi. Hala daha yangınla mücadele ediyoruz, hayvanlarıma bakma fırsatı bulamadım. Köyümüzde herhangi bir ev yanmadı. Fakat, bahçelere kozalak sıçradı. Bundan dolayı bazı evlerin bahçelerinde ufak çaplı yangınlar oldu. Milletimizden, komşulardan ve civar köylerden gelenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ayrıca, Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.



08:08 ALANYA'DAKİ YANGIN 2. GÜNÜNDE! Sapadere Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan aralıksız çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle yeniden müdahale başladı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar bir yandan söndürme çalışmalarını izlerken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi.



07:58 SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı. HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.



07:09 KAPLUMBAĞA İÇİN ZAMANLA YARIŞ Yangın söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu. Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa, vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı. Ayakları ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya, ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı. Yanıkların etkisini azaltmak amacıyla soğuk havluyla müdahale edilen kaplumbağa, daha sonra Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

Tedavisinin devamı için Seydikemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülen kaplumbağa, yangının geride bıraktığı en çarpıcı görüntülerden biri oldu. Yaralı canlının yaşama tutunabilmesi için ekiplerin gösterdiği çaba ise takdir topladı.



04:37 FETHİYE'DE ORMAN YANGINI Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, müdahale ediyor. Saat 02.00 sıralarında Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’ndeki ormandan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor.



02:21 45 KONUT TAHLİYE EDİLDİ Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi’nde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının devam ettiği bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekiplerinin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Farklı illerden bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kuvvetli rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalara yayılırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgelerde mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oluyor. KAYMAKAM ÖZTÜRK: YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR ​Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor. Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.



02:00 "25 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI" Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan yoğun mücadele yürütüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Gün içerisinde yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının çalışmasına ara verilirken, rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın Sapadere Mahallesi'nden Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkisini artıran alevlere ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler katılıyor. Jandarma'ya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.



"YANGIN YAKLAŞIK 20-25 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yangının başladığı bölgedeki genç kızılçam ormanlarının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Saat 16.00 sularında Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangın, 2017 yılında büyük yangının yaşandığı bölgede yeniden etkili oldu. Yaklaşık 8-9 yaşındaki genç kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Tüm ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı nokta ile ulaştığı son nokta arasında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alan oluştu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiğini ifade eden Göktepe, "Gece boyunca ortalama 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına ara verdi. Şu anda öncelikli hedefimiz yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek ve can kaybının yaşanmamasını sağlamak. Tarımsal üretim alanlarında şu ana kadar önemli bir zarar bulunmuyor. Ancak ekipler hem üretim alanlarını hem de yerleşim yerlerini korumak için sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizin farklı bölgelerinde de yangınlar var. Meteorolojik verilere göre yangın riskini artıran hava durumları birkaç gün daha devam edecek. İnşallah daha büyük bir zarar oluşmadan tüm yangınlar kontrol altına alınır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangının Fakırcalı Mahallesi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.



01:51 BORNOVA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.



01:42 MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde orman yangını başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın yakınındaki ormanda başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.



01:28 ÇATAK MAHALLESİ’NDE EV YANDI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında Çatak Mahallesi’nde bulunan bir evin akşam saatlerinde alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ev sahipleri ile çevredeki vatandaşlar, alevlerin ahıra ulaşması üzerine içeride bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Hayvanlar güvenli alana tahliye edilirken, park halindeki bir traktör ile kasasında bulunan saman balyaların yandığı belirtildi.



00:34 AFAD: 3 BİN PERSONEL İLE YANGINLARA MÜDAHALE EDİLİYOR AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın’da orman yangını meydana geldiğini aktarıldı.

An itibarıyla Çanakkale’nin Ayvacık ve merkez, Antalya’nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa’nın Alaşehir, Bursa’nın Gemlik, Kütahya’nın Domaniç, Balıkesir’in Edremit ve Gömeç ile Muğla’nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."



00:31 VALİ AKBIYIK: YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ise gece boyunca da aralıksız devam etti. Yangın söndürme çalışmalarında gün içerisinde 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter görev yaptı. Karadan yürütülen çalışmalarda ise arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve hizmet araçlarından oluşan 356 araç ile Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler, itfaiye, AFAD, polis, jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplam bin 140 personel alevlerle mücadele etti. Yangının ilçe merkezine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken, 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi. Yangının hastane çevresinde oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, vatandaşlara ait yaklaşık 100 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara taşındı. İlk belirlemelere göre aralarında harabe yapıların ve ahırların da bulunduğu 55 yapı yangından zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detaylı şekilde yapılacağı öğrenildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Antalya karayolu ise ekiplerin yaptığı değerlendirmenin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de sürerken, ilk tespitlere göre yangının orman dışı bir alanda başladığı değerlendiriliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada "Nem oranlarının yüzde 20'nin altında olduğu, hava sıcaklıklarının yüksek ve rüzgarın şiddetli seyrettiği bu günlerde yangınlar çok hızlı yayılabiliyor. Vatandaşlarımız orman alanlarında kesinlikle ateş yakmasın, izmarit atmasın, mangal ve anız yakmasın. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin arazilerinde mutlaka arazöz bulundurmalarını rica ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Bir seferberlik ruhuyla bugünleri atlatacağız. Ülkemize ve memleketimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



"YEŞİL VATAN'IMIZI KORUMAK İÇİN HERKES MÜCADELE EDİYOR"

Yangını sabaha kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Akbıyık; "Öncelikle ülkemize ve Muğla'mıza geçmiş olsun. Tarım bakanımız da açıkladı şu anda yangın kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana büyük bir mücadele var. Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkes mücadele ediyor ve hep birlikte Yeşlil Vatan'ımızı koruyalım. Özellikle Seydikemer tarafı kontrol altında ama dağa doğru devam eden yerler var. İnşallah sabaha kadar kontrol altına alacağız" dedi.

Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.



00:20 İZMİR'DE ORMAN YANGINI: EKİPLER BÖLGEDE! İzmir Bornova ilçesinde çıkan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer, çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangını kontrol altına almak için karadan çalışmalar sürüyor.



00:06 ÇANAKKALE'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI Çanakakke'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmayla kontrol altına alındı. Ayvancık ilçesinde arazide çıkıp, ormana sıçrayan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkezdeki yangın kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Ayvacık’taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınlarla özveriyle mücadele eden başta orman teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



00:01 ALANYA'DA BİR MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını, Fakırcalı'nın ardından Beldibi Mahallesi'ne de sıçradı etti. Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen Beldibi Mahallesi'nde ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor



00:00 ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN: BÖLGEDE TEYAKKUZDAYIZ Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri destek verdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yangın söndürme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Özdemir, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın söndürme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, "Şehrimizde 2 gündür devam eden aşırı sıcaklardan dolayı doğusundan batısına 13 yerde orman yangınları ile mücadele ediyoruz. 10’u kontrol altına alınmış durumda. Ancak Alanya Sapadere, Kaş Üzümlü ve Kumluca Yazır Mahallesi'ndeki yangınlar devam ediyor. Yazır Mahallemizde maalesef 10 evimiz yandı. 2 araç yangından zarar gördü ve 50 evimizi tahliye etmiş durumdayız. Yangına müdahale sürüyor ancak rüzgarın etkisi çalışmaları zaman zaman olumsuz yönde etkiliyor. Havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, ASAT Genel Müdürlüğümüz ve tüm kamu kurumlarımız sahada çalışıyor. 112 personelimiz ve 60 aracımızla yangını kontrol altına almak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bölgede teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yangının kontrol altına alınmasıyla, ekiplerimiz bölgede incelemelerini yaparak, vatandaşlarımızın yarasını saracak" dedi. AFET KOORDİNASYON MERKEZİNE GEÇTİLER Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak ekiplerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir çalışmaları takip etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi’nde kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



