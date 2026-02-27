SON DAKİKA… Pakistan açıkladı: Afganistan ile savaş başladı! Sıcak çatışmalar devam ediyor!

CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan Enformasyon Bakanı ​​​​​​​Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 72 kişinin öldüğünü, 120'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Tarar, 7 askeri noktanın ele geçirildiğini, 16 noktanın ve 36'dan fazla tank, topçu ile zırhlı aracın imha edildiğini iddia etti. Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.

Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.