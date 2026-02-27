SON DAKİKA… Pakistan açıkladı: Afganistan ile savaş başladı! Sıcak çatışmalar devam ediyor!

Pakistan ve Afganistan arasında, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afgan tarafından 72 kişinin öldüğünü, 120'den fazla kişinin de yaralandığını öne sürdü. Tarar, 7 askeri noktanın ele geçirildiğini, 16 noktanın ve 36'dan fazla tank, topçu ile zırhlı aracın imha edildiğini iddia etti. Tolo News'ün haberine göre Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat ise misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerinin öldüğünü, 23 askerin cesedinin ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini ileri sürdü.
Fıtrat, Pakistan ordusuna ait bir karargah ve 19 kontrol noktasının ele geçirildiğini iddia etti.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan ile Pakistan güvenlik güçleri arasında başlayan sınır çatışmalarını endişeyle takip ettiğini belirtti.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Guterres adına yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Genel Sekreter, Afganistan'daki fiili güvenlik güçleri ile Pakistan güvenlik güçleri arasında sınır ötesi çatışmalara ilişkin haberleri endişeyle takip etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Genel Sekreter'in, ilgili tarafları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdığı belirtilen açıklamada, ayrıca taraflar aradaki sorunları diplomasi yoluyla çözmeye davet edildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi. Kabil'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı. Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken, İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi. Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi.
Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin ülkesinin barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirtti.
Zerdari, sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı. Pakistan ordusunun yanıtının "kapsamlı ve kararlı" olduğunu belirten Zerdari, "Pakistan, barış ve toprak bütünlüğünden taviz vermeyecek." ifadelerini kullandı. Zerdari, "Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak ve hiç kimse bu yanıtın dışında kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu. Pakistan devlet televizyonu PTV News'e göre Başbakan Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada, Pakistan halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu belirtti.
"Güçlerimiz her türlü saldırgan emeli ezip geçecek tam kapasiteye sahiptir." ifadelerini kullanan Şerif, saldırılara gereken karşılığın verileceğini kaydetti. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı da Afganistan'ın operasyonuna karşı Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiğini açıklamıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Afganistan'la yaşanan gerilim devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz el Huleyfi ile telefonda konuştu. Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'a göre Dar, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel durumu görüştü. Dar ve Huleyfi görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede Pakistan ile Afganistan arasında son günlerde yaşanan sınır çatışmalarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Afganistan'ın misillemesine karşılık verilmeye devam edileceğini belirtmişti.
Pakistan-Afganistan arasındaki sınır çatışmalarında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN AFGAN GÜÇLERİNİN SAYISI 58'E ULAŞTI"
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, son gelişmelerle birlikte Pakistan ordusunun Afganistan'ın saldırılarına verdiği karşılık sonucunda etkisiz hale getirilen Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının 58'e ulaştığını, 102 Afgan güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan'dan daha önce yapılan bir açıklamada, 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Tarar, daha önceki açıklamasında Afganistan'ın sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetmişti.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalarda etkisiz hale getirilen Afgan güvenlik güçlerinin sayısının 36'ya yükseldiğini ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afganistan, geçtiğimiz günlerde Pakistan tarafından düzenlenen hava saldırılarına karşılık olarak sınır bölgelerinde Pakistan'a ait askeri mevzilere geniş çaplı operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada, "Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldı" ifadelerini kullandı. Sözcü, operasyonların gece karanlığından faydalanılarak gerçekleştirildiğini ve Pakistan ordusu unsurlarının hedef alındığını belirtti.
"PAKİSTAN'A AİT 15 MEVZİ ELE GEÇİRİLDİ"
Mücahid, Afganistan birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin, "15 düşman mevzii ele geçirildi. Birçok asker öldürüldü, bazıları ise canlı olarak yakalandı" dedi. Açıklamada, Nangarhar eyaletinin Durbaba bölgesindeki Mashin Naw'da iki Pakistan karakolu, Goshte Anargi bölgesinde üç karakol ve Kunar eyaletinin Nari bölgesindeki Doklam'da iki karakolun da ele geçirildiği ileri sürüldü.
Ayrıca Taliban yönetimine bağlı bir asker basına yaptığı açıklamada, "Biz, Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Mansuri Ordu Kolordusu 203. Birliği ve Sınır Tugayı askerleri olarak, komutanlarımızın emriyle ülkeyi, toprağı ve halkı savunmaya, fedakarlık yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN: "22 AFGAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ"
Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki Taliban yönetimi Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki sınır hattı boyunca birçok noktaya nedensiz şekilde ateş açmakla suçlandı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Pakistan güvenlik güçlerinin bu duruma derhal etkili bir şekilde karşılık verdiğini bildirdi. Pakistan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın saldırılarına verilen karşılık sonucunda 22 Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.
Açıklamada, çeşitli bölgelerde Taliban rejimi güçlerine yönelik operasyonlar yürütüldüğü bildirilirken, Pakistan ordusunun ülkenin Chitral bölgesinde Afganistan'a ait kontrol noktalarını imha ettiği kaydedildi. Khyber Pakhtunkhwa'daki Bajaur ve Pencap eyaletindeki Chakwal'daki çeşitli bölgelerde de saldırılara tam güçle karşılık verildiği aktarılırken, Bajaur'da iki Afgan kontrol noktasının daha imha edildiğinin altı çizildi.
PAKİSTAN, DEAŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU
Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.
Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi. Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti.
Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Pakistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.