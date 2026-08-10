Son dakika | Terörsüz Türkiye için tarihi gün: 12 maddelik kanun teklifi Meclis’te kabul edildi

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi. Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
"Terörsüz Türkiye Yasası" olarak bilinen teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş teklifinin kabulü sonrası şu açıklamaları yaptı:
"Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Zaman zaman çok zor virajlardan geçtik. Bundan sonraki süreci çok dikkatlice takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. "
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından kendisine mikrofon tuıtan gazetecilere, "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifi 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanıldı.
Çerçeve yasanın ilk 6 maddesini oluşturan birinci bölüm Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İkinci bölümün görüşmelerine geçildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu topraklarda bir daha silahların konuşulmamasını istiyoruz. Bu kanun her manada Terörsüz Türkiye modelidir" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." dedi.
Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.
Meclis'in yeni bir tarihin önünü açması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır." diye konuştu.
Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin "kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini" belirterek, "Beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Yarım asırlık çatışmalı süreç bu ülkenin her bir karışına büyük acılar yaşattı. Artık çatışma ve şiddet zemininden çıkma fırsatı önümüzde duruyor." ifadesini kullandı.
Kanun teklifiyle beraberliğin ve geleceğin güçlendirileceği önemli bir adım atıldığını anlatan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki "kurucu rolünün hakkını verdiklerini" dile getirdi.
Bakırhan, Türk-Kürt kardeşliğinin önemini vurgulayarak, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." şeklinde konuştu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir daha şehit gelmesin diye barışın önünü açacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye teklifi destekleyeceğiz" dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan kanun teklifinin af düzenlemesi olmadığını söyledi.
Yıldız tarihi oturumda şu ifadeleri kullandı:
Devletin temel görevi milletin bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyetin niteliklerini korumak, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan engelleri de bu arada kaldırmaktır. Temel amacımız silahlı yapılanmaların ortadan kaldırılması, demokratik siyaset alanının güçlendirilmesi, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, milletimizin ortak değerlerinin korunmasıdır. Hukuk devleti, adaletin sağlanması, kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi ve suç işleyen bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını gözeten çok boyutlu bir anlayışı ifade etmektedir.Bu yaklaşım doğrultusunda ceza ve infaz sistemi yalnızca geçmişte işlenmiş suçlara karşılık verme amacı taşımamaktadır. Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, yeniden suç işlemesini önlemek, bu çerçevede hazırlanan teklifte gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı hâle gelmesi, kamu güvenliğinin daha güçlü biçimde tesis edilmesidir.Sayın milletvekilleri, kanun koyucunun ceza ve infaz politikalarını belirleme konusunda takdir yetkisi vardır. Hukuk devletinin çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik anayasal bir yetkidir. Teklif, mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız maalesef kanunun gerekçesini ve lafzını okumadan, metnini okumadan bunun bir af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir.Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik önerilmemekte, öngörülmemektedir. Aynı zamanda, değerli arkadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz kanun teklifinin nitelikli bir çoğunlukla kabul edilmesi gerektiği, bunun özel af olduğu iddiası var. Değerli arkadaşlar, bu mantığı devam ettirirsek eğer her infaz düzenlemesinde bir kısım, bir miktar cezanın cezaevi dışında çekilmesini esas alırsak, Covid izninde insanları 3 yıl, 5 yıl dışarı çıkardığımız kanunun içinde nitelikli çoğunluk ararsınız. Bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezsiniz herhalde. Yani bir meseleye, bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olan insanlardan görüş alırsanız, sataşmak için söylemiyorum, açığa düşersiniz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kanun teklifinin bir çoğunlukla kabul edileceğini bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu yasa, bugün görüşülen temel kanun, inşallah 42 yılı aşkındır devam eden terörü bu ülkeden söküp tamamen atacaktır." dedi.
Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye'nin, "devletin terör karşısında geri çekilmesi ve güvenlik kuvvetlerinin yıllardır verdiği mücadelenin değersizleştirilmesi" anlamlarını taşımadığını vurguladı.
TBMM'nin bu konuya ilişkin hukuk ve siyaset alanındaki sorumluluğunu yerine getirmek istediğini belirten Açıkkapı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu konuda itirazları olabileceğini ancak Türkiye'nin terörü tamamen sona erdirme ihtimaline sırf siyasi farklılık nedeniyle kapıyı kapatmanın doğru olmadığını söyledi.
Açıkkapı, "Terör örgütünün silahları bırakması devlet tarafından doğrulanacaksa, örgütsel yapı tamamen tasfiye edilecekse, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına dokunulmayacaksa, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukuku korunacaksa, cezasızlık ve genel af anlayışına izin verilmeyecekse, kararı Gazi Meclis verecekse, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir yaşadığı bu meseleyi sona erdirmekten niye imtina ederim?" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terörsüz bir geleceği hak ettiğini dile getiren Açıkkapı, şunları kaydetti:
"Bu hedefe hukuk içerisinde ulaşmak zorundayız. Devletimizin birliğinden taviz vermeden ulaşacağız. Milletimizin egemenliğine halel getirmeden buna ulaşacağız. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla ve gazilerimizin onurunu koruyarak buna ulaşacağız. Son kararı milletin temsilcileri olarak bu Meclis'te vereceğiz. Bu yasa, bugün görüşülen temel kanun, inşallah 42 yılı aşkındır devam eden terörü bu ülkeden söküp tamamen atacaktır. Buna inanıyoruz. Milletimizin değerlerine, şehitlerimize, gazilerimize tekrar saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM kulisinde tokalaştı. DEM Parti'li Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Emperyalistlerin oyunları bugün çıkarılacak kanunla yırtıp atılacak" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletten aldığı yetki ve güçle hem bölgesel hem küresel krizlerde hem de ülkenin huzuru ve refahı için milletin yanında olduğunu belirtti.
Bugünün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür. O yüzden başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün, işte 'Sevr'in yıl dönümüymüş ve bugüne getirmişiz'. Bugün bizim için anlamlı olan gün Çanakkale'de destan yazılan Anafartalar destanıdır, Çanakkale ruhudur."
Sevr'in emperyalistlerin bir projesi olduğuna işaret eden Gül, "Sykes-Picot ile özellikle bu meseleleri bölgede kaşımak, Türkiye'yi zayıflatmak üzere emperyalistlerin kurduğu bir oyundu. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis, emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Genel Kurulda daha sonra siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesine başlandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, birleşimin açılışında, 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, oturum öncesinde Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı.
Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye, 50 yıllık prangalarını kıracak, ekonomiden savunmaya, turizmden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yükselişe geçecek.
KAYNAKLAR YATIRIMA
Güvenlik riskinin azalmasıyla birlikte ekonomide yatırım ortamı güçlenecek ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özel sektör yatırımları ivme kazanacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar bundan böyle; sanayi, tarım enerji, lojistik, eğitim, sağlık ve alt yapı alanlarına yönlendirilecek. AK Parti kurmaylarının belirttiği gibi bugüne kadar terör için harcanan 2.3 trilyon dolar yatırımlara gitseydi 5 Türkiye inşaa edilebilecekti.
ÇEKİM MERKEZİ
Yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline gelecek olan Türkiye, Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa hattındaki ticaret koridorlarında daha etkin bir konuma gelecek. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası ulaştırma projelerine daha çok katkı verebilecek. Petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliği açısından risklerin azalmasıyla bölgesinde enerji projeleri açısından çekim merkezi haline gelecek.
TURİZM ŞAHLANACAK
Turizmde dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışan Türkiye, terörden arınmış imajıyla güçlü bir destinasyon odağı olacak. Kültür, doğa ve inanç turizmi potansiyeli yüksek olan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin gibi yerlere ziyaretçi akını yaşanacak.
Adalet Komisyonu'nda aralıksız süren 17.5 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi hızla bugün Meclis Genel Kurul gündemine geldi. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, Yeni Yol ve bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Parti'nin de destek vermesi halinde anayasal çoğunluğu gerektiren 400 civarında tarihi bir oyla kabul edilmesi bekleniyor.
TEKLİF NE GETİRECEK?
Teklife göre ise PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.
Kanun hükümleri, "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak.