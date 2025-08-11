CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ 11 AĞUSTOS 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

10 Ağustos'ta Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem, hem bölgede hem de Türkiye genelinde endişe yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Ana şokun ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Vatandaşlar, "Bugün deprem oldu mu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtı için AFAD ve Kandilli'nin güncel listelerini inceliyor. İşte, canlı son depremler listesi.