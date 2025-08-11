CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ 11 AĞUSTOS 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

10 Ağustos'ta Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem, hem bölgede hem de Türkiye genelinde endişe yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sındırgı merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Ana şokun ardından bölgede irili ufaklı çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Vatandaşlar, "Bugün deprem oldu mu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtı için AFAD ve Kandilli'nin güncel listelerini inceliyor. İşte, canlı son depremler listesi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 10 Ağustos Pazar günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 19.57'de 3,7 büyüklüğünde meydana gelirken, saat 23.49'a kadar aynı ilçede 84 artçı sarsıntı kaydedildi.
Sındırgı'da yaklaşık 4 saat içinde gerçekleşen artçı sarsıntıların 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzerinde kayıtlara geçerken, saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu.
Bu sarsıntıların dışında ilçede en düşüğü 2 ve en büyüğü 3,9 büyüklüğünde olmak üzere 77 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Depremlerin derinliklerinin 5,61 ila 22,47 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.
Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'deki depremde enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu 29 kişinin yaralandığını, yaralıların durumunun ağır olmadığını ifade etti.
Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan sarsıntı hissedenler yaşanan her depremin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ulaşıyor.
