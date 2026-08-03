Trump’tan İran açıklaması: İkiyüzlü davranıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü davranıyor. Görüşme talep ediyorlar, hatta bazılarına göre adeta yalvarıyorlar. Müzakereler başlıyor ve yenileri planlanıyor. Ardından ise kamuoyu önünde hiçbir görüşme yapılmadığını, yalnızca Umman ile temas kurduklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü davranıyor. Görüşme talep ediyorlar, hatta bazılarına göre adeta yalvarıyorlar. Müzakereler başlıyor ve yenileri planlanıyor. Ardından ise kamuoyu önünde hiçbir görüşme yapılmadığını, yalnızca Umman ile temas kurduklarını söylüyorlar.
Daha sonra da Hürmüz Boğazı'nı güçlü şekilde kendilerinin kontrol ettiğini iddia ediyorlar. Oysa boğaz tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında ve bizim "ablukamız", bazılarına göre ise "ABD'nin Çelik Duvarı" tarafından korunuyor.
Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz. Bir anlaşmaya varılana ya da İran tamamen teslim olana kadar da ulaşmayacak. İran kabul etse de etmese de, onlarca yıldır kendi yarattıkları sorunu çözmek için görüşüyoruz.
İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bölgesel konuları ele aldı.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Busaidi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede taraflar bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.
Umman ile yapılan görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu söyleyen Bekayi şu ifadeleri kullanmıştı:
"ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak."
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi.