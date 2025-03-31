SON DAKİKA: Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte Volkan Konak’ın sahnede düştüğü o an…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser veren 58 yaşındaki Volkan Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının hastaneye geldiğinde kalbinin durmuş olduğu, tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemediği açıklandı. Geriye konserdeki son görüntüleri kaldı… İşte Volkan Konak'ın sahnede düştüğü o an.
KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." ifadelerini kullandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan basın açıklamasında ise, "30 Mart 2025 saat 23:23 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri hızla konserin gerçekleştiği otele yönlendirildi. O esnada konser alanında bulunan hekimler ve 112 ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca CPR (Temel Yaşam Desteği) uygulandı. Ardından sanatçı entübe edilerek saat 00:10'da hastaneye sevk edildi.
Hastane kayıtlarına göre Volkan Konak, 00:17'de "ex duhul" (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yaptı ve vakit kaybetmeden CPR odasına alındı. Anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulansa da sanatçıdan yanıt alınamadı.
Tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak, 00:42'de hayatını kaybetti ve resmen ex kabul edildi"
Ünlü sanatçının fenalaşarak sahnede yığıldığı o anlar kameralara yansıdı...
Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video
Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı.
Stüdyo albümleri
1989: Suların Horon Yeri
1993: Efulim
1994: Gelir misin Benimle
1996: Volkanik Parçalar
1998: Pedaliza
2000: Şimal Rüzgarı
2003: Maranda
2006: Mora
2009: Mimoza
2012: Lifor
2015: Manolya
2017: Klasikler 1
2019: Dalya