Canlı yayın platformu Kick’de mide bulandıran rezillik! ’Yakup TV’ ve Can Sakızlı’nın ahlaksızlığına kullanıcılardan tepki!

Tiktok, Instagram, Twitch başta olmak üzere sosyal medya platformlarındaki 'ünlü' olma amacıyla sergilenen ahlaksız hareketlerin uygulamalar tarafından ödüllendirilen sistemi kamuoyunda tepki çekiyor.
Platformların uygunsuz görüntülere önlem getirmekten çok bu içerikleri daha da öne çıkarma politikası beraberinde birçok tartışmayı da getiriyor.
AHLAKSIZ HAREKETLER TEPKİ ÇEKTİ!
Son olarak; Canlı yayın platformu Kick'de, Yakup TV olarak bilinen sosyal medya fenomeni ve Can Sakızlı isimli şahsın sergilediği ahlaksız hareketler büyük tepki çekti.
Kullanıcılar mide bulandıran bu rezilliğe büyük tepki gösterirken, uygunsuz hareketlerin ise sadece 'abone' ve 'ödül' kazanmak için sergilendiği ifade edildi.
AVUSTRALYA'DA YASAK GETİRİLDİ...
Avustralya'da sosyal medya platformlarına yönelik sıkı önlemler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağına, canlı yayın platformu Kick de dahil edilmişti.
Twitch, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X ve YouTube'un, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.
Avustralya'da gerçekleştirilen düzenlemeyle teknoloji şirketleri, 16 yaş altındaki kullanıcıların mevcut hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açılmasını engellemek için "makul adımlar atmamaları halinde" yaklaşık 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilecek.