Cansız bedenini eşi bulmuştu! Ankara’daki şüpheli ölümün nedeni belli oldu

Giriş Tarihi: 3.11.2025 18:47

Ankara’nın Mamak ilçesinde eşi tarafından evinde ölü bulunan 45 yaşındaki Ulviye Koyuncu’nun ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıktı. Raporda, Koyuncu’nun vücudunda dört farklı etken maddeye rastlandığı ve çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Koyuncu’yla son olarak parkta buluştuğunu söyleyen A.A.’nın telefonunda yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası fotoğrafları tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda bu eşyalar ele geçirilen A.A., “kasten öldürme” ve “yağma” suçlarından tutuklandı.

Kerim CENGİL
Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden "yürüyüşe gidiyorum" diyerek ayrılan Ulviye Koyuncu (45), sohbet grubundan tanıştığı A.A. ile parkta buluştu. Daha sonra evine dönen Koyuncu'nın cansız bedeni eşi tarafından bulundu. Yapılan incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirilen Koyuncu'nun şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi. Raporda, Koyuncu'nun çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan A.A., maktul Ulviye Koyuncu ile parkta buluştuğunu ifade ederken, zehirlenme olayıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Şüpheli A.A.'nın telefonunda maktule ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası fotoğrafları bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli A.A. iki ayrı olay nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

