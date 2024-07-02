Çanta imalathanesinde yangın korkuttu... Vatandaş bidonları taşıyarak yardım etti

Yangın, 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Çırpıcı Mahallesi, Rüstem Balkan Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan çanta imalathanesinde çıktı.

İş yerinin kapalı olduğu sırada, binadan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yoğun duman altında çalışan itfaiye ekiplerine vatandaşlar su ve ayran ikram etti.

Bazı vatandaşlar ise yangın söndürmede kullanılan köpük bidonlarının taşınmasında yardım ettiği görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.