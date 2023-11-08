Caretta caretta ’Tuba’yı 9 milyon kişi izledi: 28 bin kilometre yol katetti!

Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi. Bu arada İztuzu Plajı'nda, bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 745 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 35 bin yavru mavi sularla buluştu...