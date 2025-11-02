Haberler Yaşam Haberleri Çarpıntı 8. bölüm izle! Star TV ile Çarpıntı son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 18:16

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert’in rol aldığı Çarpıntı dizisi yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 8. bölümü bu hafta yayınlanacak. İşte Çarpıntı 8. bölüm izle ekranı ve detaylar.

Star TV'nin sevilen yapımı Çarpıntı, 8. bölümüyle bu hafta ekranlara geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in yer aldığı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Çarpıntı 8. bölüm izleme bağlantısı.

ÇARPINTI 8. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert gibi sevilen isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi 2 Kasım 2025 Pazar günü seyirci ile buluşuyor.

Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti

ÇARPINTI'DA GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar.

Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

