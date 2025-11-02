Çarpıntı 8. bölüm izle! Star TV ile Çarpıntı son bölüm izle!

Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.