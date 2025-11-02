Çarpıntı 8. bölüm izle! Star TV ile Çarpıntı son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen yapımı Çarpıntı, 8. bölümüyle bu hafta ekranlara geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in yer aldığı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Çarpıntı 8. bölüm izleme bağlantısı.
Başrollerinde Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert gibi sevilen isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi 2 Kasım 2025 Pazar günü seyirci ile buluşuyor.
Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti
Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.
Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.