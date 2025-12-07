ÇARPINTI FİNAL İZLE! Star TV ile Çarpıntı 13. bölüm izle

Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı'yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan'dan Aras'ı uzak tutmak için Figen'den yardım ister. Figen ise Dubai'deki şube açılışını bahane ederek Aras'ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras'ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı'nın yerini Halit'e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı'nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan'la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır.