Çarşamba Belediyesi’nde usulsüz ihale skandalı

Samsun Çarşamba Belediyesi'nde "Beton Yol ve Sathi Kaplama Yol Yapım İşi" ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlük skandalı ortaya çıktı.

İHALE KARARI BEKLENMEDEN SÖZLEŞME İMZALANDI

Çarşamba Belediyesi tarafından 28 Temmuz 2025'te yapılan "Beton Yol ve Sathi Kaplama Yol Yapım İşi" ihalesi, Diyarbakır merkezli İnşaat Nakliye şirketine bırakıldı. Ancak, ihaleye katılan bir başka firma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanarak 6 Ağustos'ta şikâyet başvurusu yaptı. Belediye, 11 Ağustos'ta bu şikâyeti reddetti. Yasal süreç gereği, reddedilen firmanın Kamu İhale Kurumuna itiraz için 10 günlük süresi olmasına rağmen, Çarşamba Belediyesi bu süre dolmadan 13 Ağustos'ta Diyarbakır Merkezli firmayla sözleşme imzaladı ve aynı gün işe başlattı.

BELEDİYE, MALZEME TEDARİĞİNDE KENDİ ŞİRKETİNE YÖNELDİ

İhaleyi alan firmanın işi yapabilmesi için gerekli olan "farklı boyutlarda kırılmış taş malzemesi" belediyede bulunmayınca, belediye kendi şirketi olan Çarşamba İmar İnşaat'a yöneldi. Çarşamba İmar, malzeme üretimi için daha önce çalıştığı İyotme Şirketi'nden tedarik sağlamak istedi. Ancak İyotme Firmasının sahibi Ali Aytan, 2024 yerel seçimlerinden sonra Çarşamba İmar'ın kendisine 400 bin tona ulaşan malzeme bedelini ödemediğini, Belediye'nin 1,5 yıldır malzemenin değerini düşürmeye çalıştığını belirtti.

KEPÇELERLE STOK SAHASINA GİRİLDİ

İyotme şirketi, belediyeye malzemeleri vermeyince Belediye 27 Ağustos'ta İyotme şirketinin stok sahasına kepçelerle girerek buradaki malzemeleri aldı ve ihaleyi alan firmaya teslim etti. Bu yolla, ihale edilen işin kısa sürede tamamlanması için çalışıldı.

KAMU İHALE KURUMU İHALEYİ İPTAL ETTİ

Kamu İhale Kurumu 17 Eylül'de yayımladığı kararında, Diyarbakır merkezli firmanın iş deneyim belgesinin geçersiz olduğunu ve işi yapacak yeterlilikte bir belge sunmadığını tespit etti. Buna rağmen Belediye, karardan sonra da Ekim ayına kadar firmaya işi yaptırmaya devam etti.

"ZİMMET VE FESAT İDDİASI BİRLEŞTİRİLDİ"

Olayla ilgili Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu kapsamında, Belediye Fen İşleri Müdürü ve aynı zamanda ihale yetkilisi olarak atanan A.S.'nin adı öne çıktı. A. S.'nin belediyeye ait taş ocağından malzeme sevk ederek kendi evinin inşaatında kullandığı iddia edildi. Bu suçlamayla ilgili yapılan zimmet soruşturmasının, Diyarbakır merkezli firma hakkındaki ihaleye fesat soruşturmasıyla birleştirildiği belirtildi. Belediyede usulsüzlüklerin bununla sınırlı olmadığı tespit edildi. 2024 yılı Eylül ve Aralık aylarında yaptırılan kaldırım taşı işinin bedelinin, aylar sonra 10 Mart 2025 tarihinde yapılan ihale ile ödettirildiği de ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Usulsüz ihale skandalına karıştığı öne sürülen Bağımsız Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Fen İşleri Müdürü A. S., Hizmet Beton Yetkilisi ve ihale sürecinde görevli bazı belediye personeli hakkında Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.