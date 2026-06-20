Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu: Ekipler alarma geçti!
Çatalca Ormanlı Sahili’nde denize giren vatandaşlar, kıyıda mühimmat olduğu değerlendirilen şüpheli bir cisim buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak cismi incelemek üzere muhafaza altına aldı.
Çatalca Ormanlı Sahili'nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.