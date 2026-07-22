Haberler Yaşam Haberleri Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:26

Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!

Çatalca'da kimya üzerine faaliyet yürüten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı olayda alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Korkunç manzara havadan böyle görüntülendi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
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Çatalca Muratbey Merkez Mahallesi'nde bulunan kimya üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Alevler otluk alana da sıçrarken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.

Çatalca'da fabrikada yangın! | Video

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇATALCA #YANGIN

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Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
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