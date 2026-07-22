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Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:26
Çatalca’da korkutan yangın! Kimyasal faaliyet gösteren fabrika alev alev yandı: Ekiplerin müdahalesi devam ediyor!
Çatalca'da kimya üzerine faaliyet yürüten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı olayda alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Korkunç manzara havadan böyle görüntülendi. İşte detaylar…
Çatalca Muratbey Merkez Mahallesi'nde bulunan kimya üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEVLER HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Alevler otluk alana da sıçrarken, ekiplerin çalışması devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.