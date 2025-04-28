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Giriş Tarihi: 28.4.2025 16:47 Son Güncelleme: 28.4.2025 16:52

Çatı yangınında alevler bitişikteki iki binaya daha sıçrayınca korkuttu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bitişikte bulunan 2 binaya sıçrayınca korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatı yangınında alevler bitişikteki iki binaya daha sıçrayınca korkuttu

Yangın, saat 11.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1143. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Boş olduğu öğrenilen binanın çatısındaki alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişiğindeki 2 binaya sıçradı.

Alevlerin yükselmesi ve bitişikteki binaya da sıçraması ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan mahalleliler evlerinden çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Çatı yangınında alevler bitişikteki iki binaya daha sıçrayınca korkuttu
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