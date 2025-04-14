Haberler Yaşam Haberleri Çatıdaki izalasyon çalışmasında yangın çıktı! Bir işçi elinden ve yüzünden yaralandı
Giriş Tarihi: 14.4.2025 18:14 Son Güncelleme: 14.4.2025 18:23

Çatıdaki izalasyon çalışmasında yangın çıktı! Bir işçi elinden ve yüzünden yaralandı

İstanbul Başakşehir’de 4 katlı binanın çatı katındaki izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın korkuttu. Yangın sonucu çalışmayı yapan işçilerden birisi alevlerden dolayı yaralanarak ambulansta ilk tedavisi yapıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çatıdaki izalasyon çalışmasında yangın çıktı! Bir işçi elinden ve yüzünden yaralandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. İşçilerin tamir işlemi yaptığı çatıda izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çatı katını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda çalışan işçilerden biri elinden ve yüzünden yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Yaralı işçi olay yerine gelen ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

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Çatıdaki izalasyon çalışmasında yangın çıktı! Bir işçi elinden ve yüzünden yaralandı
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