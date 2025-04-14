Çatıdaki izalasyon çalışmasında yangın çıktı! Bir işçi elinden ve yüzünden yaralandı

Yangın, saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. İşçilerin tamir işlemi yaptığı çatıda izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çatı katını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda çalışan işçilerden biri elinden ve yüzünden yaralanırken can kaybı yaşanmadı. Yaralı işçi olay yerine gelen ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.