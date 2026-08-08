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Giriş Tarihi: 8.08.2026 16:17 Son Güncelleme: 8.08.2026 16:36

Çatıdan sarkarak eve girmeye çalışırken metrelerce yüksekten düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı: Meğer eşi kapıyı açmayınca…

Aksaray’da meydana gelen olayda 19 yaşındaki Hasan Ö.’yü boşanma aşamasındaki eşi eve almadı. Çatıdan sarkan genç adam son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Korkunç olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Çatıdan sarkarak eve girmeye çalışırken metrelerce yüksekten düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı: Meğer eşi kapıyı açmayınca…
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Olay, 21 Temmuz'da saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü boşanma aşamasındaki eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polis ekipleri geldi. Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi.

Çatıdan eve girmek isteyen adam 3'üncü kattan böyle düştü | Video

ÇATIDAN SARKIP PENCEREDEN İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası Hasan Ö., taburcu oldu. Boşanma aşamasındaki eşinin ise Hasan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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KORKUNÇ OLAY KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan, olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Çatıdan sarkarak eve girmeye çalışırken metrelerce yüksekten düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı: Meğer eşi kapıyı açmayınca…
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