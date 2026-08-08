Çatıdan sarkarak eve girmeye çalışırken metrelerce yüksekten düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı: Meğer eşi kapıyı açmayınca…

ÇATIDAN SARKIP PENCEREDEN İÇERİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası Hasan Ö., taburcu oldu. Boşanma aşamasındaki eşinin ise Hasan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.