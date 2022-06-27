Çaycuma Perşembe’de tarım arazileri sular altında kaldı

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş ve İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Ali Başören burada zarar gören yerleri yerinde incelediler.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit: "Perşembe Beldemizde Çivaklar Köyü ve Ada köyünde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Ekili tarım arazileri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.