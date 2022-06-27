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Giriş Tarihi: 27.6.2022 18:23 Son Güncelleme: 27.6.2022 19:36

Çaycuma Perşembe'de tarım arazileri sular altında kaldı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaycuma Perşembe’de tarım arazileri sular altında kaldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Çıvaklar köyü ile Ada Köyü'nde aşırı yağışların ardından tarım arazileri sular atında kaldı.

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım Müdürü Coşkun Ulutaş ve İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Ali Başören burada zarar gören yerleri yerinde incelediler.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit: "Perşembe Beldemizde Çivaklar Köyü ve Ada köyünde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunduk. Ekili tarım arazileri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

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Çaycuma Perşembe'de tarım arazileri sular altında kaldı
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