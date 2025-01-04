Çayırova’da park yeri kavgası: Bir kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Çayırova İlçesi İnönü Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Akşam saatlerinde Muhammed Ö. (35) ve Emre Ö. (34) isimli kardeşler, otomobillerini 143/1 sokakta evlerinin karşısına park etmek istedi. Ancak, ismi henüz öğrenilemeyen bir komşuları, aracı park etmemeleri için kardeşleri uyardı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan komşu, evine giderek tabancasını aldı ve iki kardeşe ateş açtı. Muhammed Ö. yere yığılırken, otomobilde bulunan Emre Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir kamyonete çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Emre Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra tabancayla ateş açan komşu, kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.