CE sınıfı ehliyet, C sınıfı ehliyetin alt kategorilerinden bir tanesidir. CE sınıfı araçlar, geniş kapsamlı olup, birçok aracın kullanılmasına izin vermektedir. Bu nedenle CE sınıfı ehliyet almak bazı özel ağır şartlara bağlanmıştır.

CE SINIFI EHLİYET NEDİR?

CE sınıfı ehliyet; C sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlara takılan ve ağırlığı 750 kilogramı geçen römork yahut yarı römorklardan oluşan birleşik araçların kullanılmasına olanak veren ehliyet türüdür. CE sınıfı ehliyetin temeli C sınıfı araçlardan oluştuğu için, CE sınıfı ehliyet almanın ön koşulu C sınıfı ehliyete sahip olmaktadır.

CE sınıfı ehliyet yukarıda belirtildiği üzere birçok araç türünü kapsamaktadır. Bu nedenle, bu ehliyete sahip olmak için bir ön koşul bulunmaktadır. Bu ön koşul C sınıfı ehliyet ile deneyim ve tecrübe şartıdır. CE sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin C sınıfı ehliyete sahip olmaları zorunludur. Ayrıca CE sınıfı ehliyet almak için kişinin 21 yaşını doldurmuş olması da gerekmektedir. CE sınıfı ehliyete ilişkin bir diğer özel düzenleme ise geçerlilik süresine ilişkindir. CE sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıldır.

CE SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

CE sınıfı ehliyet, oldukça geniş bir kapsama sahiptir. CE sınıfı ehliyet ile kişiler; B, BE, B1, C, C1, C1E, F ve M sınıfı ehliyetlere özgü araçları da kullanabilmektedir. Yani CE sınıfı ehliyete sahip kimseler şu araçları kullanabilir;

C sınıfı araçlara takılan ve ağırlığı en az 750 kilogram olan römork yahut yarı römorklardan oluşan birleşik araçlar,

Otomobillere takılan ve yükü ağırlığı en az 3.500 kilogram olan römork veya yarı römorklar,

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekicilere takılan ve yük ağırlığı en az 750 kilogram olan römork yahut yarı römorklar,

Azami ağırlığı 3.500 kilogram olan römorklar ve römork takılı araçlar,

Ağırlığı 3500-7500 kilogram arasında olan kamyonet ve çekiciler,

Ağırlığı 400 kiloyu geçmeyen, motor gücü ise 15Kw altında olan 4 tekerlekli motorlar,

Traktör,

Otomobil,

Motor bisiklet.

CE SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANAMAZ?

CE sınıfı ehliyete sahip kişiler yukarıda sayılan araçlar haricindeki – yani B, BE, B1, C, C1, C1E, F ve M sınıfı araçlar – haricindeki araçları kullanamaz. CE sınıfı ehliyete sahip kişi; D, D1, DE, D1E ve G sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araç tiplerini kullanamaz.

CE SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

CE sınıfı ehliyet almanın birtakım şartları bulunmaktadır. CE sınıfı ehliyet alma şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

C sınıfı ehliyete sahip olmak,

21 yaşını doldurmuş olmak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması,

Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak.

Yukarıda sayılan şartların tamamına sahip olmayan kişiler CE sınıfı ehliyet almaya hak kazanamaz.

B SINIFI EHLİYETTEN CE SINIFI EHLİYETE GEÇİŞ

B sınıfı ehliyete sahip kişinin CE sınıfı ehliyete geçiş yapabilmesi mümkündür. B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçişin ilk şartı C sınıfı ehliyet almaktır. B sınıfına sahip bir kişi, 21 yaşını doldurunca C sınıfı ehliyete geçiş yapabilmektedir. C sınıfı ehliyete sahip olduktan sonra ise CE sınıfı ehliyet almak mümkündür.

CE SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

CE sınıfı ehliyet alabilmek için bazı belgeleri toplamak gerekmektedir. CE sınıfı ehliyet başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:

"Sürücü olur" isimli sağlık raporu,

Adli sicil kaydı,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf,

Kan grubu kartı,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Öğrenim durumunu gösterir belge.

CE SINIFI EHLİYET FİYATLARI

CE sınıfı ehliyete sahip olmak için sürücü kursuna kaydolmak gerekmektedir. Sürücü kursu fiyatları şehirden şehre ve kurstan kursa değişmektedir. Lakin sürücü kursu fiyatları 2021 yılı için ortalama olarak CE sınıfı ehliyet için 1.250 TL civarındadır. CE sınıfı ehliyet almak içinse bazı harçların ödenmesi gerekmektedir. CE sınıfı ehliyet harçları toplamda 1.638,4 TL tutmaktadır.