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Giriş Tarihi: 5.7.2024 10:32 Son Güncelleme: 5.7.2024 11:56

Çekici araç şarampole devrildi:1'i çocuk 2 kişi öldü

Giresun'un Sıvacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çekici araç şarampole devrildi:1’i çocuk 2 kişi öldü

Kaza, Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Çoban (18) idaresindeki çekici seyir halinde iken bir anda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampolde ters devrilmiş halde olan çekici 'den çıkarılan sürücü Emirhan Çoban ile araçta bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çekici araç şarampole devrildi:1'i çocuk 2 kişi öldü
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