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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:22 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:24

Çekmeköy’de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çekmeköy’de Şile Otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada  otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Çekmeköy’de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çekmeköy Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Alemdağ mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisi bulunan 2 kişi yola savrulurken, sürücü otomobil içinde sıkıştı. Kazada otomobilin motoru da yerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazada yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza nedeniyle Şile yolu İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis güvenlik önlemi aldıktan sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobil kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.

KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören Kadir Demirkoparan, "Kaza yapan araç hızlı bir şekilde yanımdan geçti. Yol da kaygandı. Bir anda kontrolü kaybedip bariyerlere vurdu. Arabada 3 kişi vardı. Ben başka kaza olmasın diye diğer sürücülere ışık tuttum. Yanımdan çok hızlı geçti bana vuracaktı, kendimi yol kenarına zor attım" dedi.

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Çekmeköy’de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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