Çekmeköy’de dairesi yanan ev sahibinden İBB’ye itfaiye tepkisi

Babam da çok yaşlı 95 yaşında yürüyemiyor. Camları kapattık ancak duman doldu içeriye. İtfaiye 20 dakika ile 25 dakika gibi bir sürede geç geldi. Başka bir ilçeden geldi sanırım burada olmadığından dolayı. Evimiz tamamen kül oldu, Allahtan kiracımız kendini kurtardı. Çekmeköy'de yarım kalan itfaiye binasının bir an önce yapılmasını istiyorum. Çünkü burada bir can kaybı olmadı ama başka bir yangın çıktığı zaman insanlar ölebilir. İtfaiye binası bir an önce bitirilmeli, bitirilmesini istiyoruz." Dedi.



Öte yandan, yarım kalan Çekmeköy itfaiye istasyon inşaatı havadan görüntülendi.