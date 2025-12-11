Çekmeköy’de özel harekat polisini şehit eden şüphelilere tutuklama talebi!

Binada yapılan incelemelerde, silahlı saldırının meydana geldiği orta katta 11 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğu, saldırganın polislere yönelik 11 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ile hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Üst katta baba Cemal Açik evinde ise çelik kasa içerisinde 1 tabanca, uzun namlulu bir silaha ait içinde 30 mermi bulunan bir şarjör ve iki boş şarjör ele geçirildiği belirtildi.