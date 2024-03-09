Çekmeköy’e değer katacak vizyon projeler

Hüseyin Avni Sipahi "Bundan önce rakip olduk, ama hiçbir zaman savaşmadık. Demokrasi nasıl gerektiriyorsa öyle mücadele ettik. Ahmet kardeşim 15 yılda Çekmeköy'e çok şey kazandırdı, ailesinden sevdiklerinden uzak kaldı ama Çekmeköy'ün çocuklarını ve gençlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonrada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehrimize hizmet etmeye devam edecektir. İstanbul'da Murat Kurum'un Çekmeköy'de Ahmet Poyraz'ın kazanacağından hiç şüphem yok" dedi.



'SAĞLIK YATIRIMLARI DEVAM EDECEK'

Çekmeköy'de göreve geldiğimizde aile sağlığı merkezi sayısı sadece 4'tü, bugün bu sayıyı 25'e çıkardık. Çekmeköy Devlet Hastanemizi yapıp hizmete açtık. İlçemize; 4 tane 112 Acil Merkezi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniği ve Soğukpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni kazandırdık. Bugün de sağlık ve sosyal yaşam alanında iki eseri daha ilçemize kazandıracağımızı mutlulukla ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Çamlık Mahallemize yatay mimariye uygun yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile özel çocuklarımız için Gülen Yüzler Merkezi açacağız. Amaç olarak, daha önce Avrupa standartlarına uygun olarak açtığımız Engelsiz Yaşam Merkezimize benzeyecek Gülen Yüzler Merkezi otizimli çocuklarımıza ve ailelerine hizmet verecek.



YENİ SPOR MERKEZLERİ İNŞA EDİLECEK

Gençler istedi biz yaptık. Celal Erdoğan Spor Tesisleri, DR. Mimar Kadir Topbaş Alemdağ Spor Tesisleri, Ömerli Sporcu ve Kamp Eğitim Merkezi, Mimar Sinan Spor ve Sosyal Tesisleri'ni hizmet açtık. Gençlik projelerimiz, konserlerimiz, okul bahçelerine açtığımız spor salonları ve 14 kütüphanemizle her zaman gençlerimizin yanında olduk. Şimdi sıra yeni projelerde; gençlerin çok uygun fiyatlara kahve ve çay içebileceği Çekmeköy Kahvecisi, içerisinde birçok spor branşına ait alan bulunacak Çok Amaçlı Spor Kompleksi, değişen ve gelişen ilçemize yakışacak Eğlen Öğren Parkları, konserlerin ve şenliklerin yapılacağı Festival Alanı, kadınlarımıza özel olarak hazırlanan ve her mahalleye konumlandırılacak olan Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri, 5 bin metrekarelik alanda kurulacak Nişantepe Gençlik ve Spor Merkezi, Ömerli Gençlik Kampı ve Spor Lisesi ile Soğukpınar Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu inşa edip şehrimize kazandıracağız.





EĞİTİM DESTEKLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Göreve geldiğimiz ilk dönemde hemşehrilerimize söz verdik. Çekmeköy'ü eğitim vadisi haline dönüştüreceğiz dedik. Sayısını 200'ün üzerine çıkardığımız okullarımıza yenilerini ekliyoruz. Artan nüfusumuzu göz önünde bulundurarak hazırladığımız projelerle 9 yeni okulumuzda inşa çalışmalarımız devam ediyor. Bunların yanında maddi ve manevi desteklerimizle de her zaman öğrencilerin yanında oluyoruz. Devam eden bir de kreş çalışmamız var. Yeni projelerimiz arasında bir tane daha Gündüz Bakım Evi ve Kreş çalışması ekledik. Merkez ve Mimar Sinan Mahallesi'ni kapsayacak yeni Fen Lisemiz için de adım atacağız ve inşallah ilçemize bu liseyi kazandıracağız. Ailelerimize okul servisi için de ekonomik destek sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. İhtiyaç sahibi ailelerimize ekonomik olarak destek olmak için Servisi Düşünme O İş Bizde diyoruz. Tüm devlet okullarımızda öğrenci kardeşlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kırtasiye Setlerini yine biz vereceğiz. Liseli gençlerimizin Mezuniyet Törenlerini yine bundan önce olduğu gibi a'dan z'ye biz organize edeceğiz. Üniversiteyi kazanan ve okuluna kayıt yaptıran gençlerimize geçtiğimiz yıl 7 Bin TL olarak sağladığımız eğitim desteğini bundan sonra en az 10 Bin TL olarak güncelliyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin aylık İstanbulkart ücretlerini de biz karşılamaya devam edeceğiz.



'7 AYRI SOSYAL TESİS DAHA YAPILACAK'

Altyapı ve üstyapı projeleri, yeni sosyal donatı alanları, kentsel dönüşüm ve imar alanında yaptığımız çalışmalarla Çekmeköy'ü İstanbul'da model alınan bir ilçe haline dönüştürdük. İstanbul'un kentsel dönüşüm alanında en şanslı ilçelerinden biriyiz. Kendi kendine dönüşen modeliyle yüzde 85 oranında dönüşen ilçemizde 2000 yılı öncesi yapılan ve kentsel dönüşümün gerekli olduğu sitelerimiz için Güvenli Evler, Huzurlu Günler diyerek 20 dönümlük bir alanda planlama yaptık. Sokak hayvanlarının toplum için oluşturduğu riskleri en aza indirmek ve hayvanların rehabilitasyonu için Hayvan Barınağı, İslami usullere uygun Kurban Kesim Alanı, Reşadiye Mahallemize Kır Kahvesi ve Yaşam Merkezi ile Reşadiye Sosyal Tesisleri, modern şehircilik anlayışımızın bir ürünü olan Kapalı Semt Pazar Alanları, yer altı otoparkıyla Taşdelen Kapalı Pazar Yeri, çevre ve ses kirliliğini azaltmak için Ses Bariyeleri, birbirinden lezzetli menüleri ve kaliteli hizmetleriyle 3 olan sosyal tesis sayımızı yenileri ile 10'a çıkaracağız. Tarihimize olan saygımız ile ilçemizin tarihinde yer tutan Alemdağ Vakıf Camii bölgesinde "Tarih Çekmeköy'de Can Buluyor" diyerek yeni meydan ve şehir düzenlemesi yapacağız. Aile olmak bunu gerektirir diyerek de ilçemizin 3 ayrı noktasında Taziye Evleri kuracağız.



'ULAŞIM SORUNLARINA NEŞTER VURACAĞIZ'

İstanbul'un ulaşım konusunda en sorunsuz ilçelerden biriyiz. İlçemizde ki en büyük trafik problemini İBB'nin 2019 da söz verip sözünü yerine getirmemesinden dolayı yaşıyoruz. Taşdelen Yenidoğan Kavşağı Projesi tamamlansaydı bugün ilçemizde trafik problemi yok diyebilecektik. Ama biz onları beklemedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte bölgedeki trafik sorununu bitirmek için Çekmeköy Taşdelen Alemdağ Yol Kavşak Projesi'nde çalışmalara başladık, açılış için gün sayıyoruz. Önümüzde ki süreçte ise; Şile Yolu'nda trafiği rahatlatmak için Çamlık Güngören Yeni Yan Yol Projesi, Nişantepe Şile Otobanı Bağlantı Yolu ve Merkez ile Mimar Sinan Mahallesi Alternatif Yol Bağlantı Projeleri ile ilçemizin gelecekte de ulaşım alanında problem yaşamaması için yatırımlar yapacağız. Geleceğe hazırladığımız ilçemizde inşa edeceğimiz Afet ve Lojistik Koordinasyon Merkezi ve Sultangazi Prestij Caddesi ile yatırımlarımıza devam edeceğiz.





'SOSYAL ALANDA HER ZAMAN SAHADA OLACAĞIZ'

İlçemizde her zaman vatandaşlarımızla iç içe bir yönetim anlayışı belirledik. Bu doğrultuda mesaimizin büyük bir bölümünü halkımızla geçiriyoruz. Onlardan gelen talepler doğrultusunda ise projelerimizi şekillendiriyoruz. Yeni dönemde ilçemizde yeni evlenen hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret edip Hayırlı Olsuna Geldik diyerek kendilerini tebrik edeceğiz. Bu ziyaretlerde özenle hazırladığımız hediyeleri de teslim edeceğiz. Kadınlar Üretiyor Çekmeköy Kazanıyor projemizle ev hanımlarının ürettikleri ürünleri sosyal tesislerimizde satışa sunacağız. Böylece üreten vatandaşlarımız kazanırken ev ekonomisine katkıda bulunacağız. Yine Biz Bize Yeteriz diyerek kuracağımız bitki üretim tesisinde yetiştireceğimiz ürünleri sosyal yardım kapsamında ailelerimize ulaştıracağız. Ayrıca burada üretilen ata tohumlarını ilçemizde tarım yapan çiftçilerimize ulaştıracağız.



İBB 5 YILDIR İLÇEMİZE ÇİVİ ÇAKMADI

5 yıldır ilçemizde İBB çivi dahi çakmadı desek yeridir. Fetret devri bitecek ve Çekmeköylü hemşehrilerimiz İBB'den yeniden hizmet görecek. Murat Başkanımızdan sözünü aldık... 2019 seçimi öncesi yapım çalışmaları başlayan seçim sonrası kaderine terk edilen Alparslan Türkeş Kültür Merkezi'mizi yeni dönemde tamamlayacağız. İmamoğlu'nun kılçık deyip toprakla doldurduğu 150 binden fazla insanın ulaşımını direkt ilgilendiren Taşdelen Metro hattımız açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu Taşdelen Alemdağ Yan Yol Bağlantı Projesiyle ilçemize 3 yeni giriş çıkış noktası kazandıracağız, ayrıca Yeşil Yol adını verdiğimiz projemizle Merkez Mahalleleri ve Taşdelen Mahallelerini birleştireceğiz. Köy Konakları, Gençlik ve Eğitim Kamp Merkezi, Taşdelen Meydan ve Yer Altı Otoparkı Projesi ile Odak Çekmeköy projesiyle ilçemize yeni sosyal donatı alanları kazandıracağız.



Program meclis üyesi adaylarının tanıtımı ve hatıra fotoğrafları ile son buldu.