Çelik konstrüksiyonlu hastane hizmete girdi

Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden hasar alan Oğuzeli Devlet Hastanesi 12 bin 114 metrekare kapalı alana 284 demir konstrüksiyon üzerine 7 ay gibi kısa bir sürede tekrar inşa edildi. 9 şiddetindeki depreme dahi dayanıklı hale getirilen hastane Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketinin ardından Oğuzeli ilçesinde sağlık hizmetleri kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor. Yeni Oğuzeli Devlet Hastanesi, 19 poliklinik, 24 acil servis müşahede alanı, 68 yatak kapasitesi, 12 erişkin yoğun bakım, 4 yenidoğan yoğun bakım, 6 palyatif bakım yatağı, 5 yataklı diyaliz merkezi ve 3 ameliyathanesiyle ilçeye hizmet sunmaya başladı. Hastane yapısında kullanılan 284 foley kazık ile binanın sağlamlığı ön planda tutularak depreme karşı dayanıklı bir yapı inşa edildi. Hastane hakkında bilgi veren Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Sedat Özdemir, hastanenin 9 şiddetindeki depreme kadar dayanıklı inşa edildiğini söyledi. İHA