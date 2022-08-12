Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi oyuncuları kimler?

Gizemli cinayetleri konu alan Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi, konusu ve oyuncuları ile izleyicinin ilgisini çekti. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Serdar Orçin'in yer aldığı Çember filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…
ÇEMBER: ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR KONUSU
Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birinin kızıyla evlenen Kerim Savaş, düğünden kısa bir süre sonra evinde ölü bulunur. Yapılan soruşturmanın ardından çiçeği burnunda damadın öldürüldüğü anlaşılır. Polisin elinde kalabalık bir şüpheli listesi olmasına rağmen ortada suça dair en ufak bir kanıt olmadığı için özel birim polisleri işin içinden çıkmakta zorlanırken ikinci bir cinayet daha işlenir.
ÇEMBER OYUNCULARI
Özgürcan Çevik
Tuvana Türkay
Serdar Orçin
Berçeste Kitapçı
Kahraman Sivri
Nihan Şahenk
Dilan Düzgüner
Selin Dumlugöl
Cansu Yeşim Aldoğan