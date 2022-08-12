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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:38

Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi konusu ve oyuncuları bakımından gündeme geldi. Yönetmenliğini Ömer Baykul’un üstlendiği filmde Türkiye’nin sayılı zenginlerinden birinin kızıyla evlenen Kerim Savaş, düğünden kısa bir süre sonra evinde ölü bulunur. Yapılan soruşturmanın ardından çiçeği burnunda damadın öldürüldüğü anlaşılır. Peki, Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Çember filmi oyuncuları ve konusu!

Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi oyuncuları kimler?

Gizemli cinayetleri konu alan Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi, konusu ve oyuncuları ile izleyicinin ilgisini çekti. Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Serdar Orçin'in yer aldığı Çember filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki, Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

ÇEMBER: ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR KONUSU

Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birinin kızıyla evlenen Kerim Savaş, düğünden kısa bir süre sonra evinde ölü bulunur. Yapılan soruşturmanın ardından çiçeği burnunda damadın öldürüldüğü anlaşılır. Polisin elinde kalabalık bir şüpheli listesi olmasına rağmen ortada suça dair en ufak bir kanıt olmadığı için özel birim polisleri işin içinden çıkmakta zorlanırken ikinci bir cinayet daha işlenir.

ÇEMBER OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Serdar Orçin

Berçeste Kitapçı

Kahraman Sivri

Nihan Şahenk

Dilan Düzgüner

Selin Dumlugöl

Cansu Yeşim Aldoğan

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Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi oyuncuları kimler?
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