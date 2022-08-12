Çember filmi konusu nedir, nerede çekildi? Çember: Ölüm Bizi Ayırana Kadar filmi oyuncuları kimler?

ÇEMBER: ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR KONUSU

Türkiye'nin sayılı zenginlerinden birinin kızıyla evlenen Kerim Savaş, düğünden kısa bir süre sonra evinde ölü bulunur. Yapılan soruşturmanın ardından çiçeği burnunda damadın öldürüldüğü anlaşılır. Polisin elinde kalabalık bir şüpheli listesi olmasına rağmen ortada suça dair en ufak bir kanıt olmadığı için özel birim polisleri işin içinden çıkmakta zorlanırken ikinci bir cinayet daha işlenir.

ÇEMBER OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Serdar Orçin

Berçeste Kitapçı

Kahraman Sivri

Nihan Şahenk

Dilan Düzgüner

Selin Dumlugöl

Cansu Yeşim Aldoğan