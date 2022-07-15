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Giriş Tarihi: 15.7.2022 19:20

Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu I Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları

Bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak Çember Gün Doğmadan filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor. 2021 yapımı film serisinin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Aksiyon, gizem ve macera türlerindeki film Çember serisine ait. Çember Gün Doğmadan oyuncuları ile gündemde. İşte, Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu

Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu I Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları

Saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak Çember Gün Doğmadan filmi serinin sevilen yapımları arasında yer alıyor. Aksiyon ve gizem türündeki film bu akşam Kanal D'de olacak. Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu ile TV yayın akışı ardından sorgulanmaya başladı. İşte, Çember Gün Doğmadan oyuncuları…

ÇEMBER GÜN DOĞMADAN KONUSU

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde bir parkta, özel kolejde okuyan genç bir lise öğrencisinin cesedi bulunur. Zengin bir iş adamı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu Defne'nin ölümü, başta babası olmak üzere okul arkadaşlarını derinden sarsar. Acımasız cinayet tüm şehri korku ve endişeyle doldurdu. Ekibimiz cinayet sonrası kaosu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Şimdi tek bir soru var; Genç kızı kim bu kadar vahşice öldürdü? Ekibimiz cinayeti çözmeye başlarken şaşırtıcı bir sona doğru yol alırlar.

ÇEMBER GÜN DOĞMADAN OYUNCULARI

Tuvana Türkay

Özgürcan Çevik

Barış Bağcı

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Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu I Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları
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