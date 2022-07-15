Çember Gün Doğmadan konusu ve oyuncu kadrosu I Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları

ÇEMBER GÜN DOĞMADAN KONUSU

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde bir parkta, özel kolejde okuyan genç bir lise öğrencisinin cesedi bulunur. Zengin bir iş adamı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu Defne'nin ölümü, başta babası olmak üzere okul arkadaşlarını derinden sarsar. Acımasız cinayet tüm şehri korku ve endişeyle doldurdu. Ekibimiz cinayet sonrası kaosu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Şimdi tek bir soru var; Genç kızı kim bu kadar vahşice öldürdü? Ekibimiz cinayeti çözmeye başlarken şaşırtıcı bir sona doğru yol alırlar.