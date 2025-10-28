Cenaze aracı şoförü sokak kavgasında öldü

İstanbul'da cenaze aracı şoförlüğü yapan Yusuf Eser (37), Ümraniye'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Yusuf Eser, 16 Ekim Perşembe akşamı Ümraniye Çarşı'da bir grupla sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada saldırganlar, Eser'i yaraladıktan sonra kaçtı. Eser'in hayatını kaybettiği belirlenirken 4 kişi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken talihsiz adam, Çankırı'da toprağa verildi.Oğlunu kaybeden baba Hasan Eser, SABAH'a konuştu. Eser, "Oğlumla birlikte İstanbul'da yaşıyorduk. Sağlığım bozulunca Çankırı'ya döndüm. Oğlum evliydi, dokuz yaşında kızı vardı. Yeni iş bulmuştu, cenaze arabası sürüyordu. Defalarca bıçaklamışlar. Arkadaşı kurtuldu ama oğlum kan kaybından yaşamını yitirdi. Polis dört kişiyi yakaladı, bu biraz olsun içimizi rahatlattı" dedi.