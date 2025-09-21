Cenneti cehenneme çevirdiler

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevler deniz istikametine doğru ilerledi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale edildi.Yangın bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi gün boyunca sürdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Hava sıcak ve rüzgarlı olduğu için yeni yangın ihbarları alıyoruz. Kumköy'de dere kenarında çıkan yangın dar bir alanda meydana geldi. Dere kenarındaki kuru sazlıkların alev alması yangının kısa sürede tavan yapmasına neden oldu. Ancak ekiplerimiz hızlı müdahale ederek kontrol sağladı" dedi. Bölgedeki bir otelin tahliye edildiğini belirten Şahin, "Turistler dumandan etkilenmesin diye önlem aldık. Otellerimizde şu an olumsuz bir durum yok. Tüm ekipler sahada" ifadelerini kullandı.Antalya'da son iki günde çıkan 21 yangın incelemeye alındı. Özellikle Aksu ilçesi Kumköy'de çıkan yangında sabotaj olabileceği öne sürüldü. Oluşturulan özel ekip MOBESE, işyeri güvenlik kameraları ile ormanlık alan içinde ağaçlara yerleştirilen foto kapanları incelemeye aldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Yaylakonak Mahallesi'nde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.Muğla'da 19 Eylül gece saatlerinde çıkan 8 yangından 6'sı söndürüldü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlarla mücadele sürüyor. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Köyceğiz Akköprü yangınına 147 arazöz ve su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere 24 hava aracı ile havadan müdahalenin devam ettiği ve büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtildi.Köyceğiz'de yangın bölgesinde bulunan Sazak, Pınar, Akköprü ve Çayhisar mahallelerinde 230 ev boşaltılarak 612 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. Köyceğiz ilçesinde yaşanan orman yangınının ardından geriye kalan acı tablo, drone tarafından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.