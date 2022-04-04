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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Cennetten gelen parçalar böyle muhafaza ediliyor

Cennetten gelen parçalar böyle muhafaza ediliyor
İslam dininde kutsal sayılan, cennetten geldiği ifade edilen ve ana parçası Kâbe'de yer alan "Hacerülesved" taşının 4 parçası, 5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571'de dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Kadırga'da yaptırılan camiye konuldu. Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor. Hacerülesved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerinde bulunan saçağın altında yer alıyor. İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, "Bu taşlar insanların ulaşabileceği, el sürebileceği yerde değil, insanlar ulaşmasın, insanlar el değmesin diye böyle daha yüksek yerlere monte edilmiştir" dedi. AA

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Cennetten gelen parçalar böyle muhafaza ediliyor
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