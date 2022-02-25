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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Cep telefonu takibiyle yakalandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Cep telefonu takibiyle yakalandı
Bolu'da gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı yaraladıktan sonra kaçan Sefa Candan, cep telefonuyla sürekli olarak sosyal paylaşımında bulunmaya devam etti. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nın izniyle telefonu teknik takibe aldı. Sinyal sayesinde Candan, Ankara'da polis tarafından yakalandı. Candan olaydan sonra elinde tabanca bulunan fotoğrafı üzerine suçunu açıkça itiraf eden not yazarak bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu tutumu büyük tepki çeken Candan, polisteki ifadesinin ardından "kasten adak öldürmek ve kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından savcılığa sevk edildi. Candan'ın kaçmasına yardım eden 3 kişi de adliyeye çıkarıldı.

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Cep telefonu takibiyle yakalandı
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