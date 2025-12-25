Cephanelik ele geçirildi

Düzce KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta çok sayıda silah parçasının İstanbul'a sevk edeceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine şüphelilere ait ikametler, işyerleri ve depo olarak kullanılan adresler yakın takibe alındı. Takipte, şüphelilerden Mehmet Emin Kalaycıoğlu'na ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan Depar Kauçuk isimli işyerine, biri otomobil diğeri Öz Sivas logolu yolcu otobüsü olmak üzere iki aracın geldiği belirlendi. İşyerinden karton koliler ve mavi torbalar içinde çıkarılan silah parçalarının otobüse yüklendiği tespit edildi. Araçların otogara doğru yola çıkmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Durdurulan araçlardaki aramalarda; 2 bin 115 tabanca alt gövdesi, 2 bin 100 üst kapak takımı, 2 bin 100 namlu, 2 bin 100 tabanca iğnesi, 2 bin emniyet mandalı, 11 bin 110 iç mekanizma pimi, 4 bin 200 mekanizma parçası, 9 kilogram tabanca yayı ve torna tezgâhı olmak üzere toplam 46 bin 655 adet tabanca parçası ele geçirildi.