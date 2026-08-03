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Giriş Tarihi: 3.08.2026 17:55 Son Güncelleme: 3.08.2026 17:58

Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

İHA
Çerkezköy’de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada
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Kaza, Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Sanayi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri yola savrularak yaralandı.

Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY

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Çerkezköy'de iki motosiklet çarpıştı: O anlar kamerada
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