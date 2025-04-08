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Giriş Tarihi: 8.4.2025 09:04 Son Güncelleme: 8.4.2025 09:09

Çerkezköy’de kazada can pazarı yaşandı

Çerkezköy’de iki işçi servisi çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs içinde sıkışanları itfaiye ekipleri kurtardı. Feci kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Çerkezköy’de kazada can pazarı yaşandı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu Yolu Veliköy Işıklarda meydana geldi. Fabrikalar istikametinden gelen K.B. yönetimindeki işçi servisi ile, Çerkezköy'den Çorlu istikametine giden C.A. idaresindeki başka bir işçi servisi çarpıştı.

Kaza sonrası iki servis minibüsü de savrulurken, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kazada minibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kişi, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Çorlu yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Çerkezköy’de kazada can pazarı yaşandı
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