Çerkezköy’de kazada can pazarı yaşandı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu Yolu Veliköy Işıklarda meydana geldi. Fabrikalar istikametinden gelen K.B. yönetimindeki işçi servisi ile, Çerkezköy'den Çorlu istikametine giden C.A. idaresindeki başka bir işçi servisi çarpıştı.

Kaza sonrası iki servis minibüsü de savrulurken, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MİNİBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI

Kazada minibüs içinde sıkışanlar itfaiye ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen bir kişi, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Çerkezköy-Çorlu yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.