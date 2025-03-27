Cesedi orada bulundu: Eşi kahroldu… "Hayatım beni bırakma!"

SU KANALINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tankerin bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre ileride su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören ekipler Deniz Polisi ve İtfaiye ekiplerinden destek istedi. Olayın yaşandığı noktaya gelen itfaiye ekipleri, Aliiksan Topuz'u sudan çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada yaşlı adamın oğlu suya atladı ve 'babam' diye sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan Topuz'un 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.