“Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi kamulaştırma çalışmaları Mersin’imize hayırlı olsun”

Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesini TBMM Genel Kurulunda gündemine alan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin'imizde bölge trafiğini rahatlatacak Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi güzergâhında yer alan Çeşmeli-Kızkalesi mevkiindeki taşınmazların karayolları tarafından acele kamulaştırılmasına dair Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararının Mersin'imize ve Mersinli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kılavuz, "Ayrıca, büyük bir kısmı tamamlanmış olan Mersin-Antalya yolunun nihayete erdirilmesi Silifke, Mut, Karaman ve Çamlıyayla-Tarsus yollarının en kısa sürede faaliyete açılması, Mersin-Tarsus otoyolunun ücretsiz olması Mersinli hemşerilerimizin beklentileri arasındadır" diye konuştu.