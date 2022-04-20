Haberler Yaşam Haberleri “Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi kamulaştırma çalışmaları Mersin’imize hayırlı olsun”
Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:02 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:09

“Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi kamulaştırma çalışmaları Mersin’imize hayırlı olsun”

BEKİR COŞKUN
KAMİL CÖMERTLER
“Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi kamulaştırma çalışmaları Mersin’imize hayırlı olsun”

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği acele kamulaştırma kararı ile ilgili “Mersin'imize ve Mersinli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesini TBMM Genel Kurulunda gündemine alan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin'imizde bölge trafiğini rahatlatacak Çeşmeli-Taşucu Otoyolu Projesi güzergâhında yer alan Çeşmeli-Kızkalesi mevkiindeki taşınmazların karayolları tarafından acele kamulaştırılmasına dair Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararının Mersin'imize ve Mersinli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kılavuz, "Ayrıca, büyük bir kısmı tamamlanmış olan Mersin-Antalya yolunun nihayete erdirilmesi Silifke, Mut, Karaman ve Çamlıyayla-Tarsus yollarının en kısa sürede faaliyete açılması, Mersin-Tarsus otoyolunun ücretsiz olması Mersinli hemşerilerimizin beklentileri arasındadır" diye konuştu.

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“Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi kamulaştırma çalışmaları Mersin’imize hayırlı olsun”
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