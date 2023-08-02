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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Çeşmeye su doldurmaya gitti arabasını kaptırdı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çeşmeye su doldurmaya gitti arabasını kaptırdı
İstanbul Çekmeköy'de arabasıyla, ablası Semra A. ve annesi Keziban A.'yı yanına alarak çeşmeye su doldurmaya giden Özkan A. çeşmeye vardığında, su sırasını görünce yakınlardaki bir restorana ihtiyaç gidermeye gitti. Özkan A.'nın ablası ve annesi de araçtan inerek çeşme başına gitti. Bu sırada bir hırsız, aracı gözüne kestirdi. Aracın anahtarını elinde tutan Semra A.'ya saldıran hırsız, kadının elindeki anahtarı alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran aile, arabayla gittikleri çeşmeden arabasız döndü. Olaydan 2.5 ay sonra araca Samsun Alaçam'da rastlandı. Polis kontrol noktasında Emrullah O. yönetimindeki araca, sahte plaka takıldığı görüldü. Şüpheli Emrullah O., ibret verici şekilde kendi kardeşi Emre Can O. ve annesi Fatma O. ile gezerken yakayı ele verdi. Şüpheli Emrullah O., aracı internetten gördüğünü, telefon kullanmadığı için satıcıyla ankesörlü telefondan konuşarak satın aldığını ve aracın plakası düştüğü için yeni plaka taktırdığını iddia etti. Hırsızlık şüphelisi hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Çeşmeye su doldurmaya gitti arabasını kaptırdı
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