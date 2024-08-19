Çevreye duyarlı atık yağ projesi: Atık yağ sizden, hediyesi Sincan Belediyesi’nden...

''Atık yağ sizden, hediyesi Sincan Belediyesi'nden'' kampanyasıyla her 5 litre atık yağ karşılığında 2 litre bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Sincan Belediyesi çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Vatandaşın adresinden evsel atık yağları toplayan ekipler, karşılığında bulaşık deterjanı hediye ediyor. Toplanan atık yağlar geri dönüştürülerek üretime katkı sağlanıyor.. Yeni uygulama kapsamında, vatandaşlar evlerinde biriken bitkisel atık yağları teslim ettiklerinde, her 5 litre atık yağ karşılığında 2 litre bulaşık deterjanı hediye alacak. Bu proje, hem çevre koruma hem de geri dönüşüm süreçlerinin önemini vurguluyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla ödüllü Sincan Belediyesi, bitkisel atık yağların çevreye vereceği zararı ortadan kaldırmak için örnek bir proje yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşın evine kadar gidiyor, bitkisel atık yağları alarak hediye veriyor. Her 5 litre atık yağa 2 litre bulaşık deterjanı veren ekipler; bu yağların içme sularına, toprağa ve altyapı sistemine karışarak çevreye verdiği zararın önüne geçiyor.

NEDEN ATIK YAĞLARI TOPLAMALIYIZ

Türkiye'de yılda ortalama 15 litre yağ tüketen bir kişi, 3 litre kadar atık yağ üretiyor. Bir yıl içerisinde üretilen bu 3 litrelik atık yağ çok gözükmese de, çevreye verdiği zarar oldukça büyük. Bu yüzden bitkisel atık yağlarımızı çöpe atmak, lavaboya ya da toprağa dökmekten ziyade geri dönüştürmeliyiz. Atık yağlarımızı geri dönüştürmek için bir sürü nedenimiz var.

Atık yağların geri dönüştürülmesi ile birlikte suda yaşayan canlıları ve su kaynaklarını korumak mümkün hale gelir. Bu yağlar, güzel bir şekilde işlem görmezse sulara bulaşabilir. Bundan sonra göl ve denizlere kadar ulaşma imkanı vardır. Bir litre olan bitkisel atık yağ bir milyon litre suyu kirletir. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sulara karıştırmamak, evlerde de mutfak lavabosundan atmamak gerekmektedir.

ATIK YAĞLAR VATANDAŞIN EVİNDEN ALINIYOR

Sıfır atık projesine destek vermek adına harekete geçen Sincan Belediyesi Evinde topladığı 5 litre atık yağı Sincan Belediyesi'ne teslim etmek isteyen vatandaş, 444 4 762 nolu Çözüm Merkezi'ni arayarak başvuru oluşturabilir. Talep doğrultusunda harekete geçen ekipler adreslere giderek yağları teslim alıyor.

ATIK YAĞLAR ÇEVREYİ KİRLETMİYOR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Adreslerden alınan yağlar Sincan Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'nde toplanıyor, bitkisel atık yağ geri dönüşümü yapan lisanslı firmalara teslim ediliyor.



Burada yeniden dönüştürülen yağlar ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüştürülmüş ya da yok edilmiş atık yağlar, biyo-yakıt olarak veya sabun, kozmetik veya plastik gibi ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor. Bu, işletmeler için ekstra bir gelir kaynağı oluşturup aynı zamanda geri dönüştürme veya yok etme işlemlerinin maliyetini azaltıyor.