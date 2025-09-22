Ceylanpınar’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı!

Kaza, Viranşehir-Ceylanpınar yolunun BeyazKule mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüleri öğrenilmeyen minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil ve minibüsün çarpıştığı kazada, otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Olayın yaşandığı Viranşehir Ceylanpınar yolu üzerinde trafik akışı bir süre durdu. Kazanın ardından yolun tekrar açılabilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor.