Haberler Yaşam Haberleri Ceylapınar Belediyesi’nde birbirlerine girdiler: Tekmeli yumruklu kavga kamerada! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:54

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye binasında aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında çıkan yumruk, tekme ve tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Y., A.Y., H.Y., A.Y., M.Y. ve İ.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARBEDE ANI KAMERADA

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga, diğer belediye personellerinin araya girmesiyle sona ererken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

