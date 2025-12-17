Ceylapınar Belediyesi’nde birbirlerine girdiler: Tekmeli yumruklu kavga kamerada! 6 yaralı

Ceylanpınar Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ceylanpınar Belediyesi binasında, iddiaya göre, aralarında personel ve müdürlerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine tekme, tokat, yumruk ve sopalarla saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.Y., A.Y., H.Y., A.Y., M.Y. ve İ.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.