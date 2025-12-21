Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden “çıplak arama” iddialarına yalanlama!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ceza infaz kurumunda "çıplak aramaya" maruz bırakıldığı yönünde haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.
"ÇIPLAK ARAMA İDDALARI ASILSIZ"
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklamaya yapan CTE, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulü, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemlerinin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulandığını belirtti.
İNSAN ONURU VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
CTE açıklamasında, "Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler; insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verdi.