Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden “çıplak arama” iddialarına yalanlama!

Giriş Tarihi: 21.12.2025 00:51

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, (CTE) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in ceza infaz kurumunda “çıplak aramaya” maruz bırakıldığı yönündeki haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan yazılı basın açıklamasında, ceza infaz kurumlarına kabul, üst araması ve yerleştirme işlemlerinin 5275 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanarak, tüm uygulamaların insan onuruna saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ceza infaz kurumunda "çıplak aramaya" maruz bırakıldığı yönünde haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"ÇIPLAK ARAMA İDDALARI ASILSIZ"

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklamaya yapan CTE, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulü, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemlerinin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulandığını belirtti.

İNSAN ONURU VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

CTE açıklamasında, "Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler; insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

