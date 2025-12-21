Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden “çıplak arama” iddialarına yalanlama!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ceza infaz kurumunda "çıplak aramaya" maruz bırakıldığı yönünde haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.