Cezaevi firarisi gardırop üstündeki yatağın içinden çıktı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve Ankara'da hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K. isimli kişinin yakalanması yönelik uzun soluklu çalışma gerçekleştirdi.



100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video