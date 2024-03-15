Cezaevi firarisi gardırop üstündeki yatağın içinden çıktı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kesinleşmiş cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve Ankara'da hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.K. isimli kişinin yakalanması yönelik uzun soluklu çalışma gerçekleştirdi.
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video
GARDIROP ÜSTÜNDEKİ YATAĞIN İÇİNDEN ÇIKTI
Asayiş ekipleri, Keçiören İlçesi'nde firari V.K.'nın saklanabileceği değerlendirilen ikametlere eş zamanlı baskın düzenledi. Evin yatak odasında arama yapan ekipler, gardırop üstünde bulunan yataklarda hareketlik gördü. Ekipler yatakların içerisini açtıklarında firari V.K.'nın içinde olduğunu fark etmesi üzerine indirerek gözaltına alındı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen firari V.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.