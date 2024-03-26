Cezaevinden izinli çıktı annesi ve kız kardeşini öldürdü

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Nusretiye Camii'nde dün saat 10.40 sıralarında bir kişinin silahla intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi.Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve dün izninin bittiği belirlendi. Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı evine gelen polis ekipleri Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Uğur Falay'ın anne ve kız kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır" denildi.