"Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi"ni yaklaşık 550 bin kişi gezdi

Sergide çeşitli makinelerin bire bir prototiplerinin bulunduğunu, her makinenin aynı zamanda bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Çelik, bunun ziyaretçiler tarafından da kendilerine iletildiğini aktardı.

"BÖLGEDE YAŞAYAN ÇOCUKLARA İLHAM VERDİ"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezeri'yi biliyorsunuz, bu bölgede yetişmiş bir bilim adamı. Bu bölgede yetiştiğinden, hatta varlığından bile ziyaretçilerimizden birçoğu haberdar değildi. Sergi sayesinde Cezeri'den haberdar olmuş oldular. Özellikle Cezeri'nin buradaki Artuklu Sarayı'nda geçirdiği 25 yıl var. Biliyorsunuz burada başmühendislik yapmış. Cezeri'nin bu bölgeden birisi olması hasebiyle bu aynı zamanda ziyaretçilere empati kurmada da vesile oldu. Sergi bölgede yaşayan çocuklara ilham verdi. Serginin bölgeden yeni Cezeri'lerin çıkmasına vesile olacağı kanaatindeyim."

Gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Çelik, "Şehrimiz için, şehrimizin tanıtımı için de gayet güzel oldu." ifadesini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ İŞLERE İMZA ATMIŞ"

Sergide rehberlik yapan Amine Öztepe de makineleri her anlattığında heyecan duyduğunu vurguladı.

Cezeri'nin zamanın şartlarında en iyi eserleri ortaya koyduğuna işaret eden Öztepe, "Filli su saati, çok amaçlı kefe uygulaması, abdest alma otomatı ve kan ölçme otomatı gibi makinelerle gerçekten çok iyi işlere imza atmış." diye konuştu.

Sergi süresince misafirleri karşıladıktan sonra sinevizyon gösterimi sunduklarını, sonrasında eserleri anlattıklarını ifade eden Öztepe, "Filli su saatine yoğun ilgi var. 7'den 70'e büyük ilgi vardı. Öğrenciler bir yetişkin, büyükler de çocuk gözüyle bakıyorlardı, o şekilde heyecanlanıyorlardı." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Fatma Kavak ise yüzyıllar önce bu icatların nasıl yapıldığını merak ettiği için geldiğini belirtti.

Bu toprakların Cezeri gibi bir bilim insanını yetiştirmesinden mutluluk duyduğunun altını çizen Kavak, "İlk robot yapan kişi olduğunu, böyle makineler ürettiğini bilmiyordum. Bu sergiyle birçok şey öğrendim. Bundan sonraki süreçte de çevremdekileri Cezeri'yi tanımaya ve icatlarını öğrenmeye teşvik edeceğim." ifadelerini kullandı.