Haberler Yaşam Haberleri CHP Çorum milletvekili olumsuz yorum yapan il başkan yardımcısınca küfür ettiği iddia edildi
Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:15 Son Güncelleme: 22.1.2024 16:01

CHP Çorum milletvekili olumsuz yorum yapan il başkan yardımcısınca küfür ettiği iddia edildi

CHP grup yönetim kurulu üyeliğine seçilen Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın, kendisiyle ilgili yapılan habere “Onun için kaç para verdi acaba" şeklinde yorum yapan CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir’e küfür ettiği iddia edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
CHP Çorum milletvekili olumsuz yorum yapan il başkan yardımcısınca küfür ettiği iddia edildi

CHP grup yönetim kurulu üyeliğine seçilen Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yerel bir gazete tarafından sosyal medyada yapılan haberine CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir yorum yaptı. Özdemir iddiaya göre yorumunda "Onun için kaç para verdi acaba" ifadelerini kulandı.

Geçen hafta yapılan CHP il yönetim kurulu öncesi Milletvekili Mehmet Tahtasız, il başkanlığının mutfağında il başkan yardımcısı Hülya Özdemir'e küfretti. Partililerin önünde meydana gelen bu olayın ardından Hülya Özdemir, habere yaptığı yorumu sildi. Olayın basına sızmasının ardından Milletvekili Mehmet Tahtasız'dan bir açıklama gelmedi.

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CHP Çorum milletvekili olumsuz yorum yapan il başkan yardımcısınca küfür ettiği iddia edildi
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